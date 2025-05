Homem que atirou contra PMs estava em liberdade há quase 1 ano

Equipes das Polícias Militar e Civil seguem procurando o segundo criminoso - Foto: Divulgação PM

O homem que atirou contra policiais militares durante o roubo a farmácia na manhã desta sexta-feira, 9, no bairro de Patamares, em Salvador, foi liberado do sistema prisional no mês de julho do ano passado.

Segundo a Secretaria de Segurança Púbica (SSP-BA), o suspeito possuía passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de se intitular integrante de uma facção. Ele morreu após confronto com os PMS.

Durante a ação, ele ainda tentou fazer uma mulher de refém e acertou dois disparos de arma de fogo contra um policial militar, segundo a SSP. O PM ferido foi socorrido, recebeu atendimento médico e tem previsão de receber alta nas próximas horas.

Um revólver calibre 38 e munições foram apreendidos. A SSP informou que equipes das Polícias Militar e Civil seguem procurando o segundo criminoso que conseguiu fugir do cerco policial.