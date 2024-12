Homem teria caído de edifício durante briga na Ondina

A Polícia Técnica esteve no local para realizar a perícia e apurar as circunstâncias do caso - Foto: Portal MASSA! / Vinicius Viana

Um homem teria caído do terceiro andar do Edifício Presidente Vargas, na Avenida Oceânica, bairro de Ondina, em Salvador, durante a madrugada deste sábado, 14. Segundo relatos de populares, o incidente aconteceu após uma briga em um dos apartamentos do prédio.

A Polícia Técnica esteve no local para realizar a perícia e apurar as circunstâncias do caso. Nossa reportagem acompanhou o trabalho e registrou imagens de uma tela de proteção cortada em um dos apartamentos.

Vizinhos ao condomínio relataram ainda que objetos eletrônicos teriam sido arremessados do apartamento antes do homem cair.

"Na manhã de sexta-feira, 13, policiais militares da 12ª CIPM foram acionados, através do Cicom, com a denúncia de homem ferido ao solo, na Avenida Oceânica, em Ondina. No local os policiais constataram o fato. Equipes do Salvar e do Samu foram acionadas para a prestação de socorro, porém o acidentado se negou em ser atendido e fugiu. Os policiais fizeram o acompanhamento e o localizaram na Avenida Garibaldi, onde foi contido e socorrido para o Hospital Geral do Estado por prepostos do Salvar", diz a nota da Polícia Militar, enviado ao Portal MASSA!

O caso permanece sob apuração.