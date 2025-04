Homens invadem casa e fazem família refém em bairro de Salvador

Armamento apreendido com os suspeitos - Foto: Reprodução Redes Sociais

Cinco homens foram presos, na noite desta quinta-feira, 3, após fazerem quatro pessoas da mesma família refém, no setor 1, Quadra E, na localidade da Fazenda Independência, em Fazenda Grande I, em Salvador. Antes de invadirem a residência onde as vítimas estavam, cerca de dez homens trocaram tiros com policiais militares do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Cajazeiras), que faziam ronda na região, que fica próximo ao Colégio Estadual Luiz José de Oliveira. Os outros cinco suspeitos fugiram.

Assim como em outras situações de fuga e em que famílias foram feitas reféns, em outros bairros da capital baiana, a ação criminosa foi transmitida ao vivo em uma rede social. Durante a live, um dos homens afirma estar com refém e informa o local onde está acontecendo o fato. "A gente está com refém aqui na DP, Cajazeira, na Rua E", diz o suspeito.

Segundo o tenente-coronel Júlio César, comandante do 22º BPM, os criminosos estavam armados com fuzis, pistolas e granadas. "Estavam com armamentos de guerra", afirmou o comandante. Foram apreendidos dois fuzis, três pistolas, duas granadas, um carregador alongado, um carregador caracol e munições de vários calibres.

As negociações, que duraram quase cinco horas, foram conduzidas por policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do 22º BPM. Os suspeitos foram encaminhados à Central de Prisão em Flagrante.