Homens morrem em troca de tiros com equipes da Rondesp no Subúrbio de Salvador

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas morreram após serem atingidos durante troca de tiros com equipes da RONDESP BTS, RONDESP SUL e RONDESP NORDESTE. O caso aconteceu no final da tarde de quinta-feira, 26, durante o cumprimento de mandados na operação Hórus, no bairro do Lobato, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionadas para averiguar uma ocorrência de troca de tiros entre suspeitos na localidade conhecida como Casinhas no Lobato. Lá, as guarnições realizaram incursões no local quando. No entanto, ao perceber a presença das equipes, os suspeitos começaram a efetuar disparos.

Houve troca de tiros e dois suspeitos foram feridos e encontrados na posse de arma de fogo. De imediato, eles foram encaminhados para o Hospital Ernesto Simões, porém não resistiram aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) em Itapuã.

MATERIAL APREENDIDO:

1 pistola da marca Canik no modelo TP9 no calibre 9x19mm;

1 carregador alongado da marca Canik 9x19mm com capacidade para 30 munições;

1 lanterna tática acoplada a pistola Canik;

17 (dezessete) munições intactas no calibre 9x19mm;

1 revólver da marca Rossi no calibre .38 com numeração DJ26299;

4 munições deflagradas no calibre .38;

1 celular da marca Xaomi na cor preta utilizado para comunicação entre os suspeitos;

1 celular da marca Motorola na cor azul utilizado para comunicação entre os suspeitos;