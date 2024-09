Hospital Metropolitano tem acompanhamento pós-alta para pacientes

A Estomaterapia é um tratamento ambulatorial auxiliar à técnica cirúrgica - Foto: Divulgação | Hospital Metropolitano

O Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, oferece acompanhamento continuado mesmo após a alta do paciente. A maioria dos casos é em decorrência de lesões arteriovenosas ou causadas por complicações da Diabetes.



O serviço é realizado no ambulatório da unidade por uma enfermeira especialista em Estomaterapia, que acompanha a evolução da cicatrização das feridas até que esteja completamente fechada.

A Estomaterapia é um tratamento ambulatorial auxiliar à técnica cirúrgica e tem como objetivo promover a correta cicatrização das feridas de origem vascular. Por isso, o Hospital Metropolitano capacita seus colaboradores para que a assistência desses casos complexos tenha uma verticalização na assistência de forma eficiente e segura, o que otimiza os resultados.

O médico vascular, dr. Rodrigo Pamplona, diz que seria ideal que a técnica de curativos assistidos fosse disseminada. Para ele, a continuidade de atendimento no hospital tem uma extrema importância para poder acelerar a cicatrização, já que nem sempre nos postos de saúde são possíveis. "Nem sempre nos postos de saúde, onde esses pacientes iriam fazer os curativos, tem um profissional especialista no cuidado”.

O acompanhamento da estomaterapeuta inicia na enfermaria. Com o diagnóstico médico, ela define o tratamento tópico mais adequado para cada tipo de lesão. Além disso, a profissional ensina a fazer antissepsia correta e dá as orientações necessárias para que o paciente ou familiar possam fazer em casa. A depender do caso, é indicado retorno de uma a duas vezes no mês.