Hospital Municipal de Salvador abre 60 vagas para cirurgias gratuitas

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Quem está na fila para realizar pequenas cirurgias já tem data para garantir atendimento na capital baiana. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou a realização de um mutirão com 60 vagas para procedimentos eletivos no Hospital Municipal de Salvador (HMS), localizado entre os bairros de Cajazeiras e Boca da Mata. A ação acontece no próximo dia 26 de setembro, com portas abertas a partir das 7h.

A iniciativa é voltada para pacientes com idades entre 15 e 65 anos que necessitam de intervenções de pequeno porte, como a retirada de lipomas, cistos sebáceos, cistos sinoviais de punho e o tratamento de lesões de pele que exijam biópsia ou exérese.

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O atendimento será realizado estritamente por ordem de chegada, o que reforça a recomendação para que os interessados cheguem cedo.



Para agilizar a avaliação médica e a definição da conduta cirúrgica, a orientação da pasta é de que os pacientes levem exames laboratoriais ou de imagem anteriores, caso os possuam.

SERVIÇO

O quê: Mutirão de Pequenas Cirurgias Eletivas

Quando: 26 de setembro, a partir das 7h.

Onde: Hospital Municipal de Salvador (HMS) – Cajazeiras/Boca da Mata

Público-alvo: Pessoas de 15 a 65 anos

Forma de atendimento: Por ordem de chegada (60 vagas disponíveis)

Quanto: Gratuito