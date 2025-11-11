Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

IF Baiano abre inscrições para cursos técnicos presenciais e EaD

Processo é gratuito e a seleção será feita por ordem de inscrição, sem necessidade de prova

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

11/11/2025 - 19:02 h
É importante que o candidato consulte o edital específico de cada campus
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) está com inscrições abertas para cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio, nas modalidades presencial e a distância (EaD), com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2026. As oportunidades estão distribuídas entre os 14 campi e polos EaD do instituto em todo o estado da Bahia.

As inscrições seguem até 23 de novembro na maioria das unidades, com exceção de Guanambi, que encerra o prazo em 16 de novembro, e Serrinha, com inscrições até 7 de dezembro.

O processo é gratuito e a seleção será feita por ordem de inscrição, sem necessidade de prova.

Como se inscrever

Os interessados podem se inscrever online, pelo portal do ingresso, ou presencialmente nos campi e polos de apoio, no caso dos cursos EaD.

É importante que o candidato consulte o edital específico de cada campus para verificar os horários e locais de inscrição presencial.

Podem participar pessoas que já concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio e desejam se qualificar para o mercado de trabalho.

Cursos técnicos gratuitos em várias áreas

A atual oferta do IF Baiano contempla 15 opções de cursos técnicos gratuitos, distribuídos entre as modalidades presencial e a distância. As formações abrangem áreas estratégicas para o desenvolvimento regional, como:

  • Agropecuária e Agricultura
  • Zootecnia e Florestas
  • Informática e Redes de Computadores
  • Agrimensura e Petróleo e Gás
  • Administração e Alimentos
  • Meio Ambiente, Vendas e Secretaria Escolar

A proposta do instituto é garantir formação técnica de qualidade e alinhada às demandas locais, fortalecendo o desenvolvimento econômico e social das regiões atendidas.

Cidades com vagas abertas

Os cursos estão disponíveis em Itaberaba, Itapetinga, Santa Inês, Guanambi, Senhor do Bonfim, Catu, Teixeira de Freitas, Xique-Xique, Bom Jesus da Lapa, Alagoinhas, Valença, Governador Mangabeira e Uruçuca.

Cada campus oferece uma combinação específica de cursos presenciais e a distância, em diferentes áreas. Por exemplo:

  • Senhor do Bonfim tem opções de Agrimensura, Alimentos e Informática;
  • Catu oferece Agrimensura e Petróleo e Gás;
  • Teixeira de Freitas conta com Administração, Agropecuária e Florestas;
  • Governador Mangabeira disponibiliza Agropecuária, Alimentos e Manutenção de Informática.

Em todas as unidades, os cursos EaD incluem Multimeios Didáticos, Secretaria Escolar, Vendas e Informática.

Formação profissional para o futuro

O IF Baiano reforça que os cursos técnicos subsequentes são voltados a quem busca inserção rápida no mercado de trabalho, com ensino gratuito e certificação reconhecida nacionalmente.

Além de preparar profissionais qualificados, o programa busca estimular a inovação e o desenvolvimento das cadeias produtivas regionais, fortalecendo a economia local e ampliando as oportunidades de emprego.

As aulas terão início no primeiro semestre de 2026, e a seleção será feita de forma simples e inclusiva, priorizando a ordem de inscrição.

