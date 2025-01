Igreja do Bonfim realiza 13 missas na 'Sexta-feira da Gratidão'

Sexta-Feira da Gratidão chega à sua 16ª edição - Foto: Divulgação/TJ-BA

Na última sexta-feira de 2024, dia 27, a Basílica do Senhor do Bonfim, em Salvador, realizará 13 missas, para turistas, fiéis e devotos subirem até a Colina Sagrada. A celebração contará com missas nos seguintes horários: 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 17h e 18h.

A "Sexta-Feira da Gratidão", que chega à sua 16ª edição, também será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Basílica nos horários das 7h, 9h, 11h e 17h.

Embora a programação para a primeira sexta-feira de 2025 ainda não tenha sido divulgada, a Igreja do Bonfim já anunciou o cronograma para a tradicional Lavagem, uma das festividades mais emblemáticas da Bahia.

Programação completa:

Dia 9 de janeiro de 2025 - Quinta-feira | 1° dia da novena:

Às 18h30: Hasteamento da bandeira do Senhor Bom Jesus do Bonfim, na praça do Santuário do Bonfim, dando início à programação da festa 2025.

Às 19h: 1ª Noite da Novena

Subtema: “A Esperança nasce do amor e funda-se no amor que brota do coração de Jesus transpassado na cruz.” (Jo 19,34)

Pregador: Monsenhor Ademar Dantas dos Santos, Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Assunção (Itaigara)

Homenagem: Noite das Ações Afirmativas

Paraninfos: Representante da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB e Líderes das Pastorais da Terra, Afro, Carcerária, das Mulheres e Pessoas Idosas.

Convidados: Líderes quilombolas, movimento negro, indigenistas, defesa das mulheres e representantes do LGBTQIA+ e demais grupos.

Dia 10 de janeiro de 2025 - Sexta-feira | 2° dia da novena, às 19h:

Subtema: “Somos chamados a descobrir sinais de esperança nos sinais dos tempos.” (Is 65,17-18)

Pregador: Padre Gilson Magno da Silva, Capelão da Capela Nossa Senhora da Vitória (Canela)

Homenagem: 3º Setor – Ongs e movimentos de acolhimento social

Paraninfo: Roberto Sá Menezes | Fundador e Presidente do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC)

Convidados: Organizações privadas, sem fins lucrativos, que prestam serviços de interesse social: Fundações, Associações, Organizações não-governamentais (ONGs), Entidades filantrópicas

Atrações: A partir das 18h, haverá quermesse com barracas de doces, salgados e outras iguarias

Dia 11 de janeiro de 2025 - Sábado | 3° dia da novena:

Às 16h: Concentração do Apostolado da Oração, encerrando com missa campal às 17h

Às 19h: 3ª Noite da Novena

Subtema: “É o Espírito Santo, com a sua presença perene no caminho da Igreja, que irradia nos que creem a luz da esperança.” (At 2,1-4)

Pregador: Padre Rogério Rosa da Silva, Pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Cia (Simões Filho, Bahia)

Homenagem: Náutica e Navegação

Paraninfos: Santiago Campo e Hugo Leonardo

Convidados: Clubes Náuticos Baianos, pescadores, Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) e Federação de Esportes Náuticos do Estado da Bahia (FENEB)

Atrações: A partir das 18h, haverá quermesse com barracas de doces, salgados e outras iguarias

Dia 12 de janeiro de 2025 - Domingo | 4° dia da novena:

A partir das 5h30min, a Basílica permanecerá aberta com missas nos seguintes horários: 9h, 11h, 15h e 17h

Procissão Marítima

Às 6h: Saída da procissão conduzindo a imagem do Senhor do Bonfim, pela Avenida Beira Mar até a Marina da Ribeira

Às 7h30: Será celebrada a missa (em frente à Igreja de Nossa Senhora da Penha de França). Após a Missa, terá início a procissão marítima do translado da imagem do senhor do Bonfim até o cais do porto (Praça Maria Felipa), onde a imagem será recebida pelos fiéis e conduzida à Basílica da Conceição da Praia.

As demais embarcações que acompanharão a procissão, deverão sair e retornar para os locais definidos por seus proprietários ou organizadores.

Local do ponto de encontro para celebração da missa e do catamarã que conduzirá a imagem do Senhor do Bonfim: Em frente à Igreja de Nossa Senhora da Penha de França (Ribeira)

Às 19h : 4ª Noite da novena

Subtema: “Deixemo-nos atrair por Jesus, o amado Senhor do Bonfim, esperança que não decepciona.” (Rm 5,1-5)

Pregador: Padre Washington Luiz Silva Moreira, Pároco da Paróquia de São Bartolomeu (Pirajá)

Homenagem: Irmandades, Ordens Terceiras, Devoções e Confrarias

Paraninfos: todos os Juízes, Presidentes, Provedores, Priores e Ministros das Irmandades

Convidados: Irmandades, Ordens Terceiras, Devoções e Confrarias

Dia 13 de janeiro de 2025 - Segunda-feira | 5° dia da novena:

Às 14h: Concentração dos Enfermos, com oração e adoração ao Santíssimo Sacramento, concluindo com missa às 15h

Às19h: 5ª Noite da Novena

Subtema: “Nos dias atuais há necessidade de uma aliança social em prol da esperança.” (Rm 8,18-25)

Pregador: Padre Sérgio Ricardo Gomes de Freitas, Pároco da Paróquia Jesus Bom Pastor (Lauro de Freitas, Bahia)

Homenagem: Noite dos Médicos e Profissionais da Saúde

Paraninfos: Robson Moura e Dr. Hélio Braga

Convidados: Associação Baiana de Medicina (ABM), Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (CREMEB), Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (COREN); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª região (CREFITO.7), Conselho Regional de Psicologia (CRP) e Conselho Regional de Nutrição (CRN)

Dia 14 de janeiro de 2025 - Terça-feira | 6° dia da novena:

Às 14h: Concentração dos ministros extraordinários da comunhão eucarística de toda Arquidiocese, para uma tarde de oração e adoração ao Santíssimo Sacramento, concluindo com missa às 17h

Às 19h: 6ª Noite da Novena

Subtema: “A Esperança forma juntamente com a fé e a caridade, um trio das virtudes teologais.” ( 1Cor 13,8-13)

Pregador: Padre Edmilson Santos da Costa, Pároco da Paróquia de Nossa Senhora do Ó (Paripe)

Homenagem: Noite dos Advogados

Paraninfos: Daniela Lima de Andrade Borges e Luís Coutinho

Convidados: Ordem dos Advogados da Bahia (OAB)

Dia 15 de janeiro de 2025 - Quarta-feira | 7° dia da novena:

Às 9h: Missa devocional do Santíssimo Sacramento, presidida por: Dom Valter Magno Carvalho, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia

Às 19h: 7ª Noite da Novena

Subtema: “Neste Ano Jubilar, que os Santuários sejam lugares sagrados de acolhimento e espaços privilegiados para gerar esperança.” (Rm 15,4-7)

Pregador: Cônego Lázaro Silva Muniz, Reitor do Santuário Coração Eucarístico de Jesus (Igreja de São Raimundo)

Homenagem: Noite das Forças de Segurança

Paraninfos: Almirante Cambra (Marinha), General Ribeiro (Exército), Coronel Guimarães (Aeronáutica), Marcelo Werner (Secretário de Segurança Pública), Coronel Coutinho (Com. Polícia Militar), Coronel Marchesini (Com. Bombeiros), Maurício Lima (Diretor Guarda Municipal) e Heloísa Brito (Delegada Geral)

Convidados: Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica, Corpo de Bombeiros, Polícia Penitenciária, Conselhos de Segurança e Serviço de Inteligência, Guardas Municipais, Casa Militar e Empresas de Segurança Privada

Dia 16 de janeiro de 2025 - Quinta-feira | NÃO HAVERÁ NOVENA

Dia da Tradicional lavagem do Adro da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim

Às 7h: Saída da 16ª Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma”, da Conceição da Praia até a Colina Sagrada

Após a chegada da Caminhada, Padre Edson Menezes da Silva, reitor da Basílica Santuário, transmitirá da janela central do templo religioso uma mensagem e concederá a todos uma bênção, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim. Chegando o cortejo das baianas, acontecerá o ritual da lavagem das escadarias da Igreja.

Dia 17 de janeiro de 2025 - Sexta-feira | 8° dia da novena:

Às 19h: 8ª Noite da Novena

Subtema: “Precisamos transbordar de esperança o coração, para testemunhar de modo credível a nossa fé.” (Rm12,9-13)

Pregador: Cônego Manoel de Oliveira Filho, Pároco da Paróquia da Ascensão do Senhor (CAB)

Homenagem: Noite da Irmandade do Bonfim

Paraninfos: Theodósio Rodrigues de Farias (IN MEMORIAN) e D. Botelho (IN MEMORIAN)

Convidados: Devoção dos Senhor do Bonfim, funcionários, voluntários e fiéis do Bom Senhor do Bonfim da Bahia

Atrações: A partir das 18h, haverá quermesse com barracas de doces, salgados e outras iguarias. Após a novena, apresentações musicais e culturais

Dia 18 de janeiro de 2025 - Sábado | 9° dia da novena:

19h: 9ª Noite da Novena

Subtema: Amado Jesus, Senhor do Bonfim, Tu és a nossa Esperança (1Tm 1,1-2.12-14)

Pregador: Cônego Alberto Montealegre Vieira Neves, Reitor do Seminário São João Maria Vianney

Homenagem: Turismo

Paraninfos: Maurício Bacelar e Pedro Costa

Convidados: Secretaria Estadual de Turismos, Secretarias Municipais de Turismo, Agências de Turismo e Pastoral do Turismo

Atrações: A partir das 18h, haverá quermesse com barracas de doces, salgados e outras iguarias. Após a novena, apresentações musicais e culturais

Programação do dia solene do Senhor do Bonfim

Dia 19 de janeiro de 2025 – Domingo

Às 5h: Alvorada

Horários das missas: 5h, 6h, 7h30 e 15h

Às 10h30: Missa Solene presidida por Dom Sérgio da Rocha, Cardeal Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de São Salvador da Bahia

No final da Celebração Eucarística, o Cardeal Arcebispo dará a Bênção Apostólica, com Indulgência Plenária e acontecerá o descerramento da bandeira da festa - 2025

Às 16h: Procissão dos Três Pedidos - Local de saída: Igreja de Nossa Senhora dos Mares

Na chegada à Colina, terá três voltas em torno da Basílica Santuário, com os três pedidos. Encerramento com bênção do Santíssimo Sacramento, queima de fogos de artifício e apresentação musical surpresa.