Sistema Ferry-Boat estende até janeiro vagas extras de Hora Marcada

A empresa disponibilizou mais 720 desse tipo de modalidade - Foto: Divulgação | Rodrigo Mantoan

O Sistema Ferry-Boat aumentou a oferta de vagas para Hora Marcada, para atender a demanda dos períodos de Natal e Réveillon durante a operação especial. A empresa disponibilizou mais 720 desse tipo de modalidade de passagem nos Terminais de São Joaquim e Bom Despacho até o próximo dia 7 de janeiro.

A operação especial do Sistema Ferry-Boat para o fim de ano está funcionando desde o último dia 19. Durante esse período, as saídas acontecem de hora em hora, das 5h às 23h30, de segunda a sábado, e das 6h às 23h30, domingos e feriados. A empresa disponibiliza sete embarcações, sendo elas: Anna Nery, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.

Os usuários podem consultar os horários disponíveis de veículos por meio do Hora Marcada no Portal de Vendas internacionaltravessias.com.br. Acessando este canal é possível verificar os horários que foram disponibilizados e que ainda estão disponíveis.

Movimento nesta quinta-feira

A movimentação de saída de Salvador, por conta do Réveillon, é intensa na manhã desta quinta-feira, 26. No terminal do sistema ferry boat, em São Joaquim, o movimento é intenso e os motoristas encontram com tempo de espera passando de 3h para o embarque.