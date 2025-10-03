Imóveis em Salvador: preços disparam com segunda maior alta das capitais

Imóveis no Caminho das Árvores, em Salvador - Foto: Daniel Genonadio / Ag. A TARDE

O mercado imobiliário de Salvador segue aquecido, com preços em crescente alta nos últimos 12 meses, superando outras capitais do Brasil nesse quesito. Bairros da Orla Atlântica da capital seguem com os maiores preços, mas bairros de áreas mais centrais também têm se destacado.

Entre setembro de 2024 e setembro de 2025, o preço médio dos imóveis à venda em Salvador subiu quase 17%. O preço médio é de R$ 7.781 / m². Ou seja, um imóvel de 50m² é vendido em média por aproximadamente R$ 389 mil. As informações foram divulgadas pelo Índice FipeZap.

Apesar da expressiva alta, Salvador ainda tem o m² dos imóveis mais barato do que as outras principais capitais do Nordeste. Em Recife, o preço médio dos imóveis à venda é de R$ 8.735 / m². Já em Fortaleza, esse valor é de R$ 8.735 / m².

O que chama atenção é a disparada dos preços em Salvador, com aumento de 16,94% em 12 meses. Em Recife, a variação no mesmo período foi de apenas 4,67%, enquanto em Fortaleza foi de 13,38%.

Considerando todas as capitais brasileiras, Salvador foi a segunda com maior aumento no preço de venda dos imóveis nos últimos 12 meses. A liderança fica com Vitória, com uma variação de 23,13%. A capital do Espírito Santo também é uma das mais caras do país, com preço médio de R$ 14.122 / m².

Bairros mais caros de Salvador

Apesar de bairros na Orla e adjacências seguirem em alta, chama a atenção a subida de preços dos imóveis em Brotas, na região central de Salvador. Nos últimos 12 meses, comprar um imóvel no bairro ficou 28% mais caro, chegando a uma média de R$ 8.477 /m².

Esse número faz de Brotas, atualmente, o quinto bairro mais caro para se comprar um imóvel em Salvador.

Top 10 bairros mais caros de Salvador

Barra - R$ 11.690 /m² (variação de +14,3%) Caminho das Árvores - R$ 10.732 /m² (variação de +16,9%) Ondina - R$ 9.799 /m² (variação de +11,5%) Rio Vermelho - R$ 9.374 /m² (variação de +7,1%) Brotas - R$ 8.477 /m² (variação de 28%) Pernambués - R$ 8.400 /m² (variação de +8,1%) Imbuí - R$ 7.887 /m² (variação de +11,4%) Pituba - R$ 7.860 /m² (variação de +15,0%) Graça - R$ 7.699 /m² (variação de +9,5%) Itaigara - R$ 6.770 /m² (variação de +4,2%)

Imóveis no bairro de Brotas, em Salvador, ficaram 28% mais caros nos últimos meses | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Variação acumulada em 12 meses

Ranking das capitais por maior valorização acumulada nos últimos 12 meses (até setembro de 2025):

Vitória (ES): +23,13% Salvador (BA): +16,94% João Pessoa (PB): +14,83% Belo Horizonte (MG): +13,47% Fortaleza (CE): +13,38% Belém (PA): +11,59% Campo Grande (MS): +11,08% Curitiba (PR): +11,05% São Luís (MA): +9,86% Maceió (AL): +9,64% Florianópolis (SC): +8,48% Cuiabá (MT): +7,99% Teresina (PI): +7,54% Aracaju (SE): +7,45% Manaus (AM): +7,40% Porto Alegre (RS): +7,13% Natal (RN): +6,55% São Paulo (SP): +5,07% Rio de Janeiro (RJ): +4,82% Recife (PE): +4,67% Goiânia (GO): +2,23% Brasília (DF): +1,54%

Visão geral de Pernambués, bairro de Salvador em frande crescimento | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Preço médio das capitais em setembro/2025

A lista a seguir apresenta o preço médio de venda residencial por metro quadrado (R$/m²) nas capitais monitoradas em setembro de 2025. O preço médio geral do Índice FipeZAP (média ponderada das 56 cidades) foi de R$ 9.477/m².