Incêndio atinge apartamento no bairro do Rio Vermelho

Ainda não há informações sobre como o incidente começou - Foto: Reprodução/Tv Record

Um incêndio de grandes proporções atingiu um apartamento localizado no Rio Vermelho, bairro turístico e boêmio, em Salvador, nesta quinta-feira, 9. Ainda não há informações sobre como o incidente começou, nem se houve vítima.

Leia mais

>> Vídeo: região da Cidade Baixa tem dia marcado por crimes

>> Como um casal cheio de filhos originou o primeiro prédio de Salvador



De acordo com o Corpo de Bombeiros da Bahia, a ocorrência foi finalizada e as chamas controladas. Felizmente, ninguém se feriu, e a residência passará por uma vistoria para que as causas do incêndio sejam esclarecidas.