Incêndio atinge unidade do CAPS no Engenho Velho de Brotas

Incêndio atingiu o CAPS na manhã desta sexta-feira - Foto: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, 11, um incêndio atingiu o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Segundo informações preliminares divulgadas pela TV Bahia, o fogo teve início em um aparelho de ar-condicionado logo no começo do expediente, quando os funcionários estavam começando suas atividades e duraram cerca de 40 minutos.

Como os profissionais e alguns pacientes já estavam no local, o fogo foi notado e o Corpo de Bombeiros foi acionado de maneira rápida. O chamado foi atendido e a área atingida passou por rescaldo. Não houve feridos.

Ainda não há informações sobre quando os atendimentos na unidade serão retornados e nem se os pacientes serão transferidos para outro CAPS. Também não se sabe qual foi o prejuízo causado pelo incêndio.

O Portal MASSA! entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o Corpo de Bombeiros e também com a Universidade Federal da Bahia, que atua em parceria com os Centros de Atenção Psicossocial de Salvador, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.