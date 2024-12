TRAGÉDIA Incêndio destrói casa em Salvador; carregador pode ter sido a causa Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter o incêndio Por Redação 25/11/2024 - 16:52 h

Ela morava no local com as três filhas, mas, felizmente, ninguém estava em casa no momento do incêndio - Foto: Reprodução | TV Bahia

Uma mulher perdeu tudo após um incêndio destruir a casa onde vivia, no bairro da Polêmica, em Salvador. Ismaiara Ganconte, moradora do imóvel, suspeita que o fogo tenha começado devido a um carregador de celular deixado na tomada. O incidente ocorreu na sexta-feira, 22. Entre os bens destruídos estão eletrônicos, roupas, alimentos, documentos pessoais e R$ 2.400 em dinheiro, valor que seria usado para quitar uma dívida. Ismaiara, que trabalha como garçonete e complementa a renda vendendo bolos, havia vendido um notebook e um celular para juntar a quantia. Ela morava no local com as três filhas, mas, felizmente, ninguém estava em casa no momento do incêndio. Leia também: >> Mãe de Nego do Borel sai em defesa do filho após briga: “Fácil julgar” >> Divaldo Franco passará por sessões de radioterapia para tratar câncer >> Mais de 8 toneladas de drogas foram apreendidas na Bahia em 2024 Segundo Ismaiara, ela havia saído para ir ao mercado com uma das filhas, enquanto as outras duas estavam na escola. Em entrevista à TV Bahia, nesta segunda-feira, 25, ela relatou que deixou o celular carregando sobre o sofá antes de sair. Poucos minutos depois, vizinhos a chamaram, e ela encontrou a residência em chamas. "Foi muito rápido, deixei o celular no carregador porque não estava 100%. Quando cheguei do outro lado da rua, em menos de três minutos, os vizinhos me chamaram. Quando cheguei aqui estava essa tragédia", contou. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter o incêndio. Com a ajuda de vizinhos, Ismaiara conseguiu retirar o botijão de gás, cortar a fiação elétrica e jogar água para evitar que as chamas se espalhassem ainda mais, mas a casa foi completamente destruída.

