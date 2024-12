Mais de 8 toneladas de drogas foram apreendidas na Bahia em 2024

As operações foram realizadas em Salvador, na Região Metropolitana e em diversas cidades do interior do estado - Foto: Divulgação / SSP

As Polícias Militar e Civil da Bahia apreenderam mais de oito toneladas de drogas entre janeiro e outubro de 2024. As operações foram realizadas em Salvador, na Região Metropolitana e em diversas cidades do interior do estado.

Além das apreensões, 20 laboratórios de drogas foram localizados e desmantelados no mesmo período. Entre os mais recentes estão unidades no bairro de Itapuã, em Salvador, e em Vila de Abrantes, na Região Metropolitana, onde foram apreendidos 120 quilos de maconha.

Entre os mais recentes estão unidades no bairro de Itapuã, em Salvador, e em Vila de Abrantes, na RMS | Foto: Divulgação / SSP

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, as ações têm como foco atacar as estruturas financeiras do crime organizado. "Localizar e apreender drogas é prioridade das Forças Estaduais e Federais. Seguiremos com as ações de inteligência contra as facções, buscando também retirar das ruas os principais líderes criminosos", destacou Werner.

Além das apreensões de drogas, aproximadamente 500 mil pés de maconha foram erradicados no estado nos primeiros dez meses de 2024, em operações que reforçam o compromisso das forças de segurança no combate ao narcotráfico.