Incêndio em prédio de Salvador deixa moradores em pânico e mobiliza bombeiros

Um incêndio atingiu um apartamento no oitavo andar de um prédio residencial Parque Iguatemi, no bairro de Brotas, em Salvador, na tarde deste domingo, 25,. O fogo provocou a evacuação do edifício e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. Durante a ocorrência, um morador arrombou a porta do imóvel na tentativa de conter as chamas e ajudou a retirar uma mulher cadeirante do prédio.

De acordo com o registro da ocorrência, o incêndio começou em uma unidade residencial localizada no oitavo andar. O prédio foi evacuado e, até a divulgação das informações oficiais, não havia registro de vítimas graves. No entanto, pessoas que inalaram fumaça precisaram de atendimento.

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Morador arrombou porta para tentar apagar incêndio

Um dos moradores do condomínio contou que o apartamento 801 estava vazio quando as chamas começaram. Após ser avisado pela esposa sobre a situação, ele foi até o oitavo andar e decidiu arrombar a porta do imóvel para tentar combater o fogo.

"A portaria informou o que estava acontecendo, minha esposa me ligou e eu desci para o oitavo andar. Arrombei a porta com o intuito de apagar o incêndio", relatou Alcântara em entrevista ao portal A TARDE.

Segundo ele, a suspeita inicial era de que o fogo estivesse relacionado a equipamentos elétricos. Mesmo após receber a informação de que a energia havia sido desligada, o morador procurou um extintor de pó químico para tentar controlar as chamas.

Ao conseguir abrir a porta, porém, encontrou o apartamento tomado pelo fogo e por uma grande quantidade de fumaça. "Quando arrombei a porta, o fogo já tinha tomado conta. A fumaça veio para cima, tentei me abaixar para chegar até o foco, mas já estava impossível. O fogo se alastrou de forma muito rápida", contou.

Morador ajudou crianças e retirou cadeirante do prédio

Sem conseguir controlar o incêndio, o homem passou a auxiliar outros moradores na saída do edifício. Ele relatou que orientou famílias a utilizarem as escadas e ajudou crianças durante a evacuação.

Em seguida, voltou aos andares superiores para buscar uma adolescente no apartamento 1605. Durante a operação, também auxiliou uma mulher cadeirante a descer do 16º andar até o térreo.

"Desci com a cadeirante, mais ou menos do 16º andar, até o térreo, trazendo ela em segurança, porque os familiares não tinham força suficiente para descer", afirmou. Segundo o morador, quando chegou ao térreo com a mulher, as equipes do Corpo de Bombeiros já estavam no local.

Bombeiros mobilizaram três batalhões

Equipes do 1º, 3º e 12º Batalhões de Bombeiros Militar foram mobilizadas para atender à ocorrência. Durante a atuação, os militares solicitaram reforço de outra viatura de combate a incêndio e apoio da Polícia Militar para o isolamento da área.

De acordo com o comunicado do Centro Integrado de Comunicações (Cicom), a edificação já havia sido evacuada, enquanto os bombeiros continuavam trabalhando no combate às chamas.

Até o momento do registro, não haviam sido identificadas vítimas graves. Equipes de atendimento pré-hospitalar prestavam assistência a pessoas que inalaram fumaça.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. Também não há confirmação oficial sobre a extensão dos danos provocados pelo fogo.