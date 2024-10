Incêndio provocado por carregador destrói casa em Salvador

O incêndio causou grandes estragos - Foto: Foto: Reprodução/TV Bahia

Um incêndio atingiu uma casa, na manhã desta quinta-feira, 3, na Rua Caetano Moura, no bairro da Federação, em Salvador. O proprietário do imóvel acredita que o fogo tenha sido causado por um curto-circuito no carregador de celular.

De acordo com informações da TV Bahia, o incêndio causou grandes estragos. No quarto do dono da residência, as chamas destruíram móveis como cama, cômoda e guarda-roupa, além de danificar janelas e outras partes da casa.

Leia mais

>> Carreta tomba na Vasco da Gama e trânsito fica lento em Salvador

>> Mulher arrasta assaltantes para fugir de assalto no Itaigara, em Salvador

O homem relatou que o curto-circuito aconteceu após o carregador permanecer conectado à tomada, o que teria dado início ao fogo.

Os bombeiros foram acionados e isolaram a área para evitar novos riscos.