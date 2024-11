“Inclusão é você estar onde quer”, diz deficiente visual no Afropunk

Cristiane Oliveira, de 36 anos - Foto: Reprodução

No Afropunk Brasil, realizado neste domingo (10) em Salvador, a diversidade e a inclusão estiveram presentes. O evento, conhecido por promover a valorização da cultura negra e pluralidade, trouxe espaços e serviços voltados para o público com deficiência (PcD).

Em entrevista ao Portal MASSA, Cristiane Oliveira, de 36, que é uma pessoa cega, rasgou elogios sobre a promoção da inclusão e diversidade feita pelo evento e afirmou que, apesar de ter um local reservado para ela, prefere estar no meio do público, sentindo a energia das pessoas.

“Inclusão é você estar nos espaços onde quer e tem vontade de ficar, entendeu? Não é por estar ali no cercadinho, só naquele espacinho isolado, entende?”, declarou Cristiane Oliveira.

Em seguida, ela elogiou o evento pela disponibilidade de um equipamento de audiodescrição, que capta o sinal de rádio e o transforma em som de alta qualidade.

“É um evento que prega a diversidade e a inclusão. Até agora, estou achando o máximo, estou me sentindo incluída. Tem audiodescrição, que é importante para nós que não enxergamos. É a questão de ver ouvindo quem está no palco, quem está cantando, com as performances, e curtir ao mesmo tempo”, finalizou, demonstrando boas expectativas para aproveitar o show da cantora Larissa Luz.