Instituto abre mais de 200 vagas de cursos gratuitos para jovens

Para participar é preciso ser estudante ou ter concluído Ensino Médio em escola pública - Foto: Divulgação

Mirando o público jovem no campo da aprendizagem, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) disponibilizou mais de 200 vagas para pessoas a partir de 15 anos no Curso de Inglês e Oficinas de Multidisciplinar. O objetivo é aprimorar o conhecimento em disciplinas como Identidade Artística, Desafios numéricos, Sustentabilidade, Mundo Digital, Português e Jogos. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro.

Para participar é preciso ser estudante ou ter concluído Ensino Médio em escola pública e ser morador do entorno do Salvador Shopping (Pernambués, Saramandaia e Boca do Rio) ou do Salvador Norte Shopping (São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Cassange, Parque São Cristóvão e Mussurunga). Mais informações: via telefone ou WhatsApp 71 98171-6202 (IJCPM Salvador Norte) e 71 98263-5530 (IJCPM Salvador Shopping) ou no link disponível no perfil @ijcpm do Instagram.

Sobre o IJCPM

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social é a vertente social do Grupo JCPM que atua no entorno dos seus empreendimentos, sendo na Bahia, o Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping. No estado, possui mais de 13 anos de atuação, contribuindo através da educação, para transformar a vida de jovens de comunidades com histórico de desigualdade social.