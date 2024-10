Integrante de grupo criminoso morre em confronto com a polícia

Os materiais capturados foram apresentados na sede do DHPP - Foto: Divulgação / PM-BA

Um homem suspeito de tráfico, com ligação com o grupo criminoso do Comando Vermelho, foi morto em troca de tiros com policiais militares da Rondesp Atlântico na noite de segunda-feira, 23, no Engenho Velho da Federação.



Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o local depois de receberem denúncias de homens armados traficando drogas nas áreas. Com a aproximagção dos PMs, houve troca de tiros com dois homens armados.

Após o confronto, Alan de Melo Barboza foi encontrado baleado. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram apreendidas 142 porções de crack, 82 de maconha, 8 de cocaína e uma pistola calibre 9mm.

O homem era ligado ao CV com atuação na região. Os materiais capturados foram apresentados na sede do DHPP, onde a ocorrência foi registrada.