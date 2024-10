Integrante do CV baleado no Cabula tentou se esconder na UNEB

Caso aconteceu na noite de quarta-feira - Foto: Reprodução

O homem baleado durante uma troca de tiros entre policiais militares da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar e integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), tentou se esconder na Universidade Estadual da Bahia (UNEB), para escapar da polícia.

Leia Mais:

>> Suspeito é morto a tiros durante confronto em Vera Cruz

>> Motociclista morre atropelado por carreta após bater em carro

De acordo com uma fonte do Portal A TARDE, ligada à polícia, o suspeito, ainda não identificado formalmente, entrou na unidade de ensino por trás. O homem aproveitou que a região não possui muro e invadiu a faculdade.

O suspeito foi socorrido pelas equipes de segurança da UNEB, para o Hospital Roberto Santos, nde não resistiu aos ferimentos.

Na noite de quarta, os tiroteios aconteceram nas localidades do Buracão, Estrada de Barro, Tancredo Neves e região do Cabula, e durou cerca de 40 minutos.

Conforme a PM, um outro suspeito também foi baleado em outra localidade. Os policiais realizavam ações de intensificação do patrulhamento na região, quando se depararam com um grupo de criminosos, que atirou contra os militares. Houve revide, tendo chegado em apoio de equipes da CIPT/Rondesp Central, do BPatamo e do Graer.



Com os criminosos, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições e uma mochila contendo maconha, cocaína e crack embaladas para venda, sendo todo o material encaminhado para o registro da ocorrência no DHPP.

Em nota, a Uneb informou que todas as atividades acadêmicas e administrativas foram suspensas até às 12h desta quinta, 3.

Veja nota:



"A Reitoria da UNEB, em diálogo com as direções dos departamentos do Campus I, no bairro do Cabula, em Salvador, comunica que as atividades acadêmicas e administrativas da unidade estarão suspensas na manhã desta quinta-feira (3) devido ao cenário de insegurança que se estabeleceu na região, no início da noite desta quarta-feira (2).

A Gestão Universitária já acionou as forças de segurança pública para apuração dos fatos recentes, demandando medidas que garantam a segurança e o bem-estar da comunidade universitária e do entorno."