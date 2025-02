Irmãos do CV morrem durante tiroteio com a Rondesp em Cosme de Farias

De acordo com informações da Polícia Militar, eles estavam armados em via pública e atiraram nas guarnições - Foto: Reprodução

Dois irmãos integrantes da facção Comando Vermelho (CV) morreram durante uma troca de tiros com a Rondesp Atlântico na Travessa Jaguarari, em Cosme de Farias, na noite desta quinta-feira, 13.

De acordo com informações da Polícia Militar, eles estavam armados em via pública e atiraram nas guarnições. Os militares revidaram e os dois irmãos foram encontrados baleados no local.

Os dois irmãos chegaram a ser socorridos para o hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram na noite desta quinta-feira, 13.

Os policiais apreenderam duas armas de fogo e drogas. O material foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).