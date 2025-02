Jovem que estava desaparecida é encontrada em praia de Salvador

- Foto: Arquivo Pessoal

Após um intenso período de buscas, a jovem Laine Oliveira dos Santos, de 16 anos, foi encontrada na tarde desta sexta-feira, 24 de janeiro, dormindo em uma praia na orla de Salvador. A adolescente havia desaparecido no dia anterior, deixando familiares e amigos aflitos. Laine, que estava atualmente em Lauro de Freitas, foi vista pela última vez no bairro de Sussuarana onde morava, procurando um amigo, mas não obteve sucesso em encontrá-lo

De acordo com familiares, Laine estava na casa de uma tia em Lauro de Freitas, quando saiu por volta das 18h do dia 23, dizendo que iria procurar um amigo. Porém, desde então, não foi mais vista. A última informação sobre seu paradeiro surgiu quando foi avistada em Sussuarana, mas, apesar das buscas, a jovem não foi encontrada nesse local.

Ainda segundo a família da jovem, Laine nunca havia desaparecido antes e que não havia sinais de conflitos em casa, mas que a jovem estava envolvida em um relacionamento com um rapaz, com quem a família não aprovava. No dia 22, a tia de Laine descobriu o relacionamento, o que gerou uma discussão entre elas. A jovem, então, decidiu passar uns dias em Lauro de Freitas, com outra tia, antes de desaparecer.

Deixando para trás cartas de despedida, Laine expressou seus sentimentos e as razões que a levaram a tomar a decisão de fugir. Em uma das cartas, ela escreve: "Oi, tia, quando ler essa carta é porque eu fugir, porque eu não sei mais o que fazer, tô sem saber o que pensar e fazer e já dei dor de cabeça demais a vocês."

Em outra, ela fala sobre o namorado: "Eu gosto de Welisson, sei que ele tem os defeitos dele, mas queria ajudar ele a mudar para que possamos ficar juntos." A jovem também pediu perdão ao pai: "Fala ao meu pai que eu pedi perdão a ele e espero que ele me perdoe."