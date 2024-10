Jovem sequestrado por traficantes é encontrado morto em Salvador

As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil - Foto: Reprodução | SSP-BA

O corpo de um jovem foi encontrado na Rua Porto Alegre, no bairro Novo Horizonte. Informações preliminares indicam que a vítima é Thiago Lacerda, de 21 anos, que estava desaparecido desde domingo, quando foi sequestrado por traficantes enquanto trabalhava na eleição.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais da 48ª CIPM foram acionados para verificar a localização do corpo de um homem, já sem sinais vitais, na Rua Porto Alegre. Ao chegarem ao local, os militares confirmaram a situação, isolaram a área e solicitaram o apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e a realização da perícia.

As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil.