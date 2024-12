Leilão da Transalvador terá veículos e sucatas com lances de R$ 200

O evento está marcado para o dia 29 de novembro, às 11h, mas os lances já estão abertos, no site do certame - Foto: Ascom | Transalvador

Um leilão organizado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai oferecer 80 veículos e sucatas com lances a partir de R$ 200, na capital baiana. O leilão está marcado para o dia 29 de novembro, às 11h, mas os lances já estão abertos, no site do certame.

Entre os lotes disponíveis, está um carro Volvo, modelo XC 60 2.0 T5 5p, avaliado em aproximadamente R$ 80 mil, que tem como lance inicial R$ 15 mil - o valor mais alto do leilão.

Todos itens foram apreendidos e custodiados pelo órgão de trânsito devido a infrações. Eles serão leiloados porque não foram reivindicados pelos proprietários no prazo de 60 dias, conforme artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os valores arrecadados com o leilão serão usados para custear, dentre outras despesas, eventuais multas e tributos que estejam associados ao veículo e quitar a remoção e estadia.

O recomendado é que o registro dos lances seja efetuado com, pelo menos, 48 horas de antecedência. Segundo a Transalvador, pessoas físicas maiores de 18 anos ou jurídicas podem adquirir os veículos, porém as as sucatas só poderão ser arrematadas por pessoas jurídicas, que tenham na atividade de competência a desmontagem de veículos.

Interessados podem fazer visitas

Os interessados no leilão podem conhecer os lotes no pátio da Transalvador, localizado na Avenida Orlando Gomes, 2596, Gleba 3, onde os itens estão custodiados.

Os dias disponíveis são: 22, 25, 26, 27 e 28 de novembro. Os horários de visitação acontecem das 9h às 12h e das 14h até 17h. Os visitantes deverão apresentar documento com foto oficial e CPF.