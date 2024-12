Suspeito de matar ex-companheira em Salvador se entrega à polícia

- Foto: Redes sociais

O homem suspeito de matar Elane Santos da Fé se entregou à polícia na quinta-feira, 21, em Salvador. O crime aconteceu na segunda-feira, 18, na Palestina, na casa da vítima e na presença do filho dela, uma criança de oito anos.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito não foi preso, pois a prisão preventiva ainda não foi solicitada. Ele é ex-companheiro da vítima e foi identificado como Anderson. Não há informações sobre a motivação do crime.

No dia em que foi morta, Elane estava em casa com os dois filhos, no bairro da Palestina, quando o imóvel foi invadido pelo suspeito. A filha mais velha da vítima, uma adolescente de 15 anos, estava no banho quando ouviu os gritos da mãe. Ela correu em busca de socorro, mas Elane não resistiu aos ferimentos.

Segundo testemunhas, Anderson e Elane tiveram um relacionamento, mas terminaram assim que a filha deles nasceu. Apesar disso, ao longo dos anos eles reataram e terminaram algumas vezes.

A polícia segue investigando o caso.