Mulher é morta com golpes de facão na frente dos filhos em Salvador

Uma mulher de 32 anos foi morta com golpes de facão nesta segunda-feira, 18, dentro da casa onde morava, no bairro da Palestina, em Salvador, na comunidade conhecida como Bico Doce. A suspeita é um ex-companheiro da vítima, que foi visto entrando no local do crime com a arma.

A vítima, Identificada como Elane Santos da Fé, estava com dois filhos em casa - uma menina de 15 anos e um menino de 8. A criança viu tudo e ficou em estado de choque. Já a adolescente, que estava tomando banho quando ouviu os gritos da mãe, pediu ajuda aos vizinhos. No entanto, quando eles chegaram no imóvel, Elane já estava morta.

O homem fugiu logo após o ataque e ainda não foi localizado. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O suspeito, que também é morador do bairro, é pai de uma outra filha da vítima, que tem 14 anos. O casal estava separado desde o nascimento da menina, que não mora no local. Apesar disso, amigos de Elane contaram que o casal reatou algumas vezes e eram vistos juntos com frequência. A polícia ainda não confirmou a identificação do homem.

Ainda conforme detalharam os vizinhos da vítima, há 14 anos Elane já tinha sido esfaqueada por um outro ex-namorado. Na ocasião, ela se recuperou. Desta vez, o crime foi fatal. O corpo da dona de casa foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador. Não há detalhes sobre o sepultamento.