Leilão do Detran-BA tem Ford Edge com lance a partir de R$ 7 mil

Carro é leiloado com valor bem abaixo do mercado - Foto: Divulgação | Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) está com seis editais abertos, com 1.738 lotes, divididos em 23 cidades baianas. Os veículos podem ser adquiridos com preços abaixo da média de mercado e sucatas para empresas do segmento.

Os interessados em adquirir e/ou participar dos leilões podem acessar o site oficial do Detran, na aba de leilões e editais.

Entre as ofertas é possível encontrar:

Ford Edge 2012/2013 - lance inicial de R$ 7.000,00, em Salvador;

Peugeot/207 Passion, 2012/2013 - lance inicial de R$ 2.200, em Itabuna;

Peugeot/207 Passion, 2012/2013 - lance inicial de R$ 2.200, em Santo Antônio de Jesus.

Após a leitura dos editais, os sites dos leiloeiros também apresentam mais detalhes e informações sobre cada lote.

Os editais abertos estão entre o 06/2025 até o 11/2025 e os sites dos leiloeiros oficiais são: www.kildareleiloes.com.br, www.cravoleiloes.com.br, www.kcleiloes.com.br, www.patiorochaleiloes.com.br, www.rjleiloes.com.br e www.danielgarcialeiloes.com.br.

Quem pode investir nos veículos do leilão do Detran-BA?

Pessoas físicas e jurídicas podem participar dos certames oferecidos pelo Departamento, desde que preencham os requisitos contidos nos editais. Os certames acontecem de forma online, com datas e horários disponíveis nos documentos.

Durante a disputa, acontece a transmissão simultânea com a imagem do responsável pela condução do certame na plataforma do leiloeiro oficial.