“Careca do INSS” se desfez de carros de luxo antes de operação

Antonio Carlos Camilo Antunes é apontado como um dos principais operadores do esquema - Foto: Divulgação/Polícia Federal

O empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, transferiu carros de luxo dias antes de ser alvo da Polícia Federal (PF) na operação que investiga fraudes bilionárias no INSS.

Entre os bens transferidos está uma BMW X1, repassada em 11 de abril a um empresário de Porto Alegre, pouco antes da operação ser deflagrada. Esse empresário, dono de uma consultoria com capital simbólico de R\$ 0,01, afirmou ter comprado o carro de uma concessionária e negou qualquer ligação com Antunes.

Outros dois carros de luxo – uma BMW azul e um Audi preto, avaliado em R\$ 800 mil – foram vistos por agentes em março na casa da família de Antunes, mas desapareceram antes da ação policial. A BMW ainda está em nome da Brasília Consultoria, empresa ligada a Antunes e seu filho. Já o Audi, antes registrado no Distrito Federal, agora consta como estando em São Paulo, o que dificultou sua apreensão.

Na operação realizada em 23 de abril, a PF apreendeu 8 carros na residência de Antunes. Dias depois, outros seis veículos de luxo foram localizados em uma garagem comercial em Brasília. A descoberta foi possível após um funcionário do prédio alertar a senadora Damares Alves, que acionou a Polícia Federal.

Careca do INSS

Antonio Carlos Camilo Antunes é apontado como um dos principais operadores de um esquema de descontos irregulares em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As investigações da Polícia Federal apontam que o “Careca do INSS” movimentou mais de R$ 50 milhões no esquema de descontos ilegais.