Linha B5 do BRT Salvador começa a operar em teste neste sábado

Operação assistida da linha B5 do BRT Salvador - Foto: Betto Jr.| Secom

A Prefeitura de Salvador dá início, neste sábado, 21, à operação assistida da linha B5 do BRT Salvador, que ligará a Estação Rodoviária à Estação Lapa. A operação, que acontecerá das 10h às 15h, tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana na cidade e atender a uma demanda histórica dos moradores.

Durante o período de testes, os passageiros poderão embarcar e desembarcar em várias estações do trajeto, incluindo:

Estação BRT Rodoviária

Estação BRT Hiper

Estação BRT Cidadela

Estação BRT Cidade Jardim

Estação BRT Pedrinhas

Estação BRT Rio Vermelho

Estação BRT HGE

Estação BRT Ogunjá

Estação BRT Vasco da Gama

Estação BRT Barris

Estação BRT Lapa

De acordo com o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller, a nova linha era muito aguardada pelos soteropolitanos. “Essa era uma linha muito esperada pela população e marca mais uma etapa do avanço do BRT Salvador. Com a operação assistida, estamos garantindo que o sistema funcione com eficiência e segurança para os passageiros. Em breve, a linha B5 estará funcionando de forma plena, ampliando ainda mais a conectividade da cidade”, destacou o secretário.

Novas linhas e expansão em 2025

Além do início da linha B5, Fabrizzio Muller anunciou a chegada de novas linhas do BRT Salvador no próximo ano, com o objetivo de ampliar a cobertura do transporte público e facilitar o deslocamento dos usuários.

“No ano que vem, daremos início à extensão da linha B2, que terá seu atendimento ampliado até a região de Amaralina no primeiro trimestre de 2025, garantindo ainda mais conforto e rapidez para quem se desloca por essa área tão movimentada da cidade. Além disso, teremos operação da linha B6, que conectará a Estação Lapa ao Aeroporto.”, explicou o secretário. A operação assistida da linha B5 – Rodoviária x Lapa faz parte do compromisso da gestão municipal em modernizar e expandir a mobilidade em Salvador, oferecendo um serviço mais eficiente e integrado à população.