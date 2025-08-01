Linha de ônibus de Cajazeiras 11 tem ampliação de horários noturnos

A linha faz, atualmente, 16 viagens por dia - Foto: Betto Jr | Secom PMS

Com o objetivo de atender a uma demanda da população, a Secretaria de Mobilidade (Semob) determinou a ampliação do horário de atendimento da linha linha 1721-03 – Terminal Águas Claras x Rua Geraldo Brasil.

Anteriormente, 1721-03 operava até às 20h20, agora conta com dois novos horários: 20h40 e 22h20. A alteração já está em vigor e é válida para todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

Após estudos técnicos realizados pela equipe de planejamento da Semob, foi possível viabilizar a ampliação do serviço, garantindo mais conforto e acessibilidade aos passageiros.

A linha faz, atualmente, 16 viagens por dia. Nos dias úteis, o primeiro atendimento começa às 4h40; já aos sábados, domingos e feriados, o serviço tem início às 5h20, garantindo cobertura desde as primeiras horas da manhã até o fim da noite.

O secretário de mobilidade, Pablo Souza, destacou o compromisso da gestão em atender às necessidades da população com responsabilidade técnica.

"Essa ampliação é fruto de uma escuta atenta à comunidade e de um planejamento cuidadoso. Nosso objetivo é oferecer um transporte público cada vez mais eficiente, que acompanhe o ritmo da cidade e atenda às demandas reais da população", afirmou.