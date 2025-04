Linhas de ônibus passarão pelo novo viaduto na Av. ACM a partir desta sexta

viaduto Duda Mendonça - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

O viaduto Duda Mendonça passará a ser utilizado para retorno por seis linhas de ônibus a partir desta sexta-feira, 18. Ele foi entregue à cidade no último mês de março.

Estas linhas, que atualmente acessam o viaduto Raul Seixas e retornam na Rótula do Abacaxi, com destino à Estação BRT Hiper, terão seu itinerário modificado, passando a fazer o retorno no novo viaduto, e seguindo daí o itinerário normal.

Confira as linhas afetadas:

0339 – Rodoviária Circular R1 - Deixa de retornar na Rótula do Abacaxi, retornando no viaduto Duda Mendonça;

0341 – Rodoviária Circular R2 - Deixa de retornar na Rótula do Abacaxi, retornando no viaduto Duda Mendonça;

0933 – Doron/Rio das Pedras x Praça da Sé - Deixa de retornar na Rótula do Abacaxi, retornando no viaduto Duda Mendonça;

1231 – Sussuarana x Barra R2 - Deixa de acessar o viaduto Raul Seixas, retornando no viaduto Duda Mendonça. No terminal da Rodoviária deverá parar na Plataforma A, junto da 0339 e 0341;

1386 – Nova Brasília/Jd. Nova Esperança/Sete de Abril x Barra - Deixa de acessar o viaduto Raul Seixas, retornando no viaduto Duda Mendonça. No terminal Rodoviária deverá parar na Plataforma A, junto da 0339 e 0341;

1468 – Cajazeiras 11 x Shopping da Bahia - Deixa de acessar o viaduto Raul Seixas, retornando no viaduto Duda Mendonça.