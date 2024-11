Loja promove evento de maquiagem para pele negra em Salvador

Encontro celebra a negritude no mundo da beleza - Foto: Divulgação

A capital baiana vai receber um evento de maquiagem voltado para pele negra. A ação será em 13 de novembro, na loja da Sephora do Salvador Shopping, e terá brindes exclusivos, aula com maquiador especialista em pele negra, influenciadores e experiências sensoriais. A iniciativa é em parceria com a L’Oréal, também organizadora.

O movimento busca ajudar a sanar a lacuna de representatividade nos grandes eventos do mercado de beleza em Salvador. “Tenho que pesquisar muito para encontrar algo que realmente tenha certo destaque na área com foco para a negritude”, conta a maquiadora Amanda Santos, de 32 anos.

Por outro lado, o Governo da Bahia anunciou que a capital tem a maior ancestralidade africana no Brasil, com pico de 50,8%. A partir de estudos genéticos é, portanto, considerada a cidade mais negra fora do continente africano.

O evento busca, diante desse cenário, ampliar as discussões e incentivar práticas inclusivas, além de promover uma visão de beleza que acolhe e valoriza as diferenças. “Haverá um bate-papo enriquecedor que destaca a importância e o impacto desses temas no mundo da beleza. O público terá acesso total aos influenciadores para interações e troca de experiências”, exclama Erivan Costa, representante da Sephora Salvador.

Nomes influentes da indústria da beleza estarão presentes, como Ismael Carvalho , Val Benvindo, e o maquiador Felipe Palmeira, que chegam para celebrar a negritude baiana. Além disso, haverá o momento com chá premium da marca internacional Tea Shop para todo o público, espumantes e buffet com bolos e salgados saudáveis também estão inclusos na programação da Sephora. Flores da Holambelo serão distribuídas para os presentes.