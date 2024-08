Mais seguro: roubos a ônibus têm queda de 35% em Salvador em 2024

Ônibus em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Salvador registrou redução de 35% dos roubos a ônibus em 2024. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) entre janeiro e julho deste ano foram registradas 473 ocorrências, contra 729 casos no mesmo período do ano passado. Em números absolutos, ações policiais garantiram queda de 256 registros.

Leia mais

>> Após tiroteio, ônibus voltam a circular no fim de linha de Pernambués

>> Homem é brutalmente assassinado em frente a hospital de Camaçari

>> Casal morto em carro tinha sofrido tentativa de execução horas antes

O comandante do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPFRC), tenente-coronel Reginaldo Moraes, destacou o trabalho em parceria das Polícias Militar e Civil. “A integração, os investimentos em viaturas e efetivos, além das operações de inteligência foram essenciais para o número positivo”, explicou.

Ações policiais garantiram queda de 256 registros | Foto: Divulgação / SSP

O oficial acrescentou ainda a ronda noturna criada para acompanhar os rodoviários até os seus locais de trabalho.

O titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (DERRC), delegado Jean Fiuza, reforçou que o Serviço de Inteligência tem focado na tecnologia para prender os assaltantes.

“O resultado da diminuição dos roubos a coletivos consiste também nas prisões dos receptadores de aparelhos telefônicos”, completou o delegado.