Casal morto em carro tinha sofrido tentativa de execução horas antes

Casal foi encontrado morto dentro de veículo - Foto: Reprodução | TV Bahia

O casal encontrado morto a tiros dentro de um carro abandonado, no bairro da Federação, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira, 21, já havia sido alvo de uma tentativa de assassinato na tarde do dia anterior. A informação foi divulgada por uma fonte policial ao Portal A TARDE.

Tailane do Espírito Santo, conhecida na região como 'Maracutaia', e seu companheiro, apelidado de 'Ni Rato', foram alvo de uma tentativa de assassinato na tarde da última terça-feira, 20, na localidade conhecida como Alto da Bola, também no bairro da Federação. Como não obtiveram êxito, os criminosos retornaram na madrugada e mataram os dois enquanto estavam dormindo dentro de um carro abandonado.

De acordo com o relato, o principal alvo do ataque era 'Ni Rato', que supostamente atuava como olheiro do crime. A mulher, Tailane do Espírito Santo, acabou sendo baleada porque estava dormindo ao lado dele, no banco traseiro do veículo. Ambos morreram no local.