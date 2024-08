Fontenelle diz que Marcos Paulo teve relações com homens: "Saliências"

Antonia Fontenelle surpreendeu ao expor Marcos Paulo - Foto: Reprodução | YouTube e Globo

Antonia Fontenelle voltou a causar com comentário sobre o seu ex-marido Marcos Paulo, que morreu em 2012. A famosa declarou que o galã viveu relações homossexuais na década de 70 e, segundo ela, ele dizia que naquela época ninguém era gay.

Durante conversa com Ricardo Feltrin, no YouTube, a atriz iniciou falando sobre a orientação sexual dos homens que fazem parte do meio artístico: "Quando você pega um dos poucos homens da televisão... porque o resto era tudo viado. Tudo viado, as cacuras ‘veia’. Né? (…) O Marcos já teve suas saliências nos anos 70".

"E ele falava assim: ‘Antonia, nos anos 70 ninguém era gay, não. Entendeu? Nos anos 70 todo mundo fazia tudo’. E eu falei: ‘Ah pronto, agora transar com homem não é ser gay, não?’. E ele dizia: 'Não. Nos anos 70 todo mundo era doido mesmo. Hoje em dia que tem esse negócio de viado’", garantiu ainda Antonia Fontenelle.

Ainda na entrevista, Antonia Fontenelle bateu o pé e disse que Marcos Paulo era heterossexual. "Enfim, gostava de mulher. Mas gostava de mulher. O meu marido era hétero", disparou.

