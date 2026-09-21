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Manifestação causa congestionamento na antiga rodoviária de Salvador

A causa seria a falta de atenção para as pessoas com acessibilidade

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Manifestação na antiga rodoviária de Salvador
Manifestação na antiga rodoviária de Salvador - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma manifestação foi realizada nesta segunda-feira, 21, na região da antiga Rodoviária de Salvador.

O portal A TARDE entrou em contato com a Transalvador, que informou que equipes já estão no local prestando suporte à ocorrência. Policiais também acompanham a manifestação.

Segundo informações apuradas, o protesto ocorre em reivindicação de mais recursos do governo para atender à população que necessita de acessibilidade.

A via, que havia sido afetada pela manifestação, já foi liberada e o trânsito segue normalizado no local.

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Reivindicação

Os manifestantes cobram do poder público medidas que ampliem o acesso a recursos e serviços destinados às pessoas com deficiência e com necessidades de acessibilidade. A mobilização busca chamar atenção para as dificuldades enfrentadas por esse público e cobrar investimentos na área.

Até o momento, não há informações sobre a duração do protesto ou possíveis impactos no trânsito da região.

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manifestação Salvador Trânsito

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