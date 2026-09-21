SALVADOR
Manifestação causa congestionamento na antiga rodoviária de Salvador
A causa seria a falta de atenção para as pessoas com acessibilidade
Uma manifestação foi realizada nesta segunda-feira, 21, na região da antiga Rodoviária de Salvador.
O portal A TARDE entrou em contato com a Transalvador, que informou que equipes já estão no local prestando suporte à ocorrência. Policiais também acompanham a manifestação.
Segundo informações apuradas, o protesto ocorre em reivindicação de mais recursos do governo para atender à população que necessita de acessibilidade.
A via, que havia sido afetada pela manifestação, já foi liberada e o trânsito segue normalizado no local.
Reivindicação
Os manifestantes cobram do poder público medidas que ampliem o acesso a recursos e serviços destinados às pessoas com deficiência e com necessidades de acessibilidade. A mobilização busca chamar atenção para as dificuldades enfrentadas por esse público e cobrar investimentos na área.
Até o momento, não há informações sobre a duração do protesto ou possíveis impactos no trânsito da região.