Manifestantes mostram fotos e vídeos com ferimentos em Valéria; veja

Há dois dias, o jovem Wendel de Aragão foi baleado no bairro de Valéria, em Salvador. No dia seguinte, ele morreu. Desde então, moradores da localidade realizam protestos contra a Polícia Militar. Nesta terça-feira (17), os manifestantes publicaram fotos e vídeos com marcas de bala de borracha.

Em vídeos enviados ao Portal MASSA!, alguns deles aparecem atingidos pelos disparos.

“Aí ó, cheio de sangue aqui”, mostra uma mulher. Em outro vídeo, é possível ver um caminhão do Corpo de Bombeiros perto de um trecho onde os protestantes atearam fogo em pneus e outros objetos; assista.

O grupo de moradores, entre eles crianças, se juntam sob gritos de “justiça” contra o veículo. [Veja vídeo]

Já a Transalvador, por meio do Núcleo de Operações Assistidas, garantiu "não" ter informações sobre como está o trânsito na região agora.

O Corpo de Bombeiros reforçou que há uma equipe no local para debelar o fogo.