Manifestantes queimam pneus e fecham via na Suburbana

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O grupo de homens ateou fogo em pneus e lixos na manhã deste sábado, 28, bloqueando a via na Avenida Afrânio Peixoto, Suburbana, em Salvador.

Segundo informações iniciais, a manifestação teria sido devido à morte de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região. O caso aconteceu durante uma operação da Rondesp BTS na tarde de sexta-feira, 27, no bairro do Uruguai. Na ocasião,

Conforme a PM, já no início da tarde, policiais militares da 16ª CIPM foram acionados para averiguar uma ocorrência envolvendo manifestação de pessoas, que atearam fogo em pneus, fechando a via na Avenida Afrânio Peixoto, Suburbana. Ao chegarem, os pms constataram o fato, sendo que os manifestantes já não se encontravam. Foi solicitado o apoio do corpo de bombeiros, onde a via foi desobstruída.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas não obteve resposta até o momento.