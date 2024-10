Morre o produtor cultural Diogo Cunha em Salvador

Diogo Cunha morreu nesta sexta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O produtor cultural Diogo Cunha morreu, aos 44 anos, nesta sexta-feira, 27, em Salvador. A informação foi confirmada por Ricardo Cal, que era próximo do comunicador.

"Meu irmão, Diogo Cunha, Senhor do Bonfim deu você de presente para mim e Rafael Cal. A vida ao seu lado sempre foi muito especial! Meu coração está delacerado, mas saiba que sempre amaremos você! Para todo sempre!", escreveu Ricardo.

Em seu perfil, Rafael Cal também falou da perda: "Tudo acontece no tempo de Deus". A causa do falecimento não foi informada pelos conhecidos do produtor cultural.

Diogo era comunicador e foi dono da Zen Dining & Music, antiga casa de shows no Rio Vermelho.