Marcha das Mulheres Negras acontece neste sábado no Centro Histórico

Salvador recebe, neste sábado, 25, a Marcha das Mulheres Negras da Bahia por Reparação e Bem Viver, realizada em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha e ao Dia Nacional de Tereza de Benguela. A concentração está marcada para as 8h, na Praça da Piedade, de onde as participantes seguirão em caminhada até o Terreiro de Jesus, no Centro Histórico.

A mobilização integra a programação da 14ª edição do Julho das Pretas – Seguindo em Marcha por Reparação e Bem Viver e deve reunir lideranças comunitárias, estudantes, professoras, mulheres quilombolas, mulheres de terreiro, jovens, ativistas e representantes de movimentos sociais de Salvador e de outras cidades baianas.

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Primeira marcha

Esta será a primeira marcha realizada na Bahia após a Marcha Global das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, promovida em novembro de 2025, em Brasília. Segundo a organização, o objetivo é fortalecer a continuidade da mobilização nos territórios e ampliar o debate sobre reparação histórica, justiça racial e garantia de direitos.

De acordo com Naiara Leite, coordenadora executiva do Odara – Instituto da Mulher Negra, a marcha representa a continuidade da mobilização iniciada em Brasília. Segundo ela, manter a ocupação dos espaços públicos é uma forma de fortalecer o chamado Pacto do Bem Viver e manter em evidência as pautas das mulheres negras.

Para Rita Santa Rita, integrante do Grupo de Mulheres do Alto das Pombas (GRUMAP), seguir em marcha é reafirmar a lutaontra o racismo, o machismo, o sexismo e a misoginia.

“O chamado das mulheres negras para a Marcha segue ecoando em todo o país. Compreendemos que o pós-marcha é tão importante e necessário quanto o processo de mobilização da marcha para que possamos avançar e fortalecer o Pacto do Bem Viver. É essa mobilização que vai manter viva e em construção nossa imaginação e criação".



Julho das Pretas

Criado em 2013 pelo Odara – Instituto da Mulher Negra, o Julho das Pretas é considerado uma das principais agendas políticas construídas por mulheres negras no Brasil. Neste ano, a programação reúne 675 atividades organizadas por 292 entidades em 23 estados, no Distrito Federal e em outros três países, reforçando o caráter nacional e internacional da mobilização.

A iniciativa busca fortalecer a atuação política das mulheres negras e ampliar o debate sobre igualdade racial, democracia, direitos humanos e enfrentamento ao racismo e às desigualdades de gênero.