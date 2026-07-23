Queda no fluxo de passageiros e consumo de energia freiam economia de Salvador

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA), calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), contabilizou uma queda de 2,4% em maio de 2026, na comparação com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal).

Transporte e energia puxam índice para baixo em maio

Na comparação mensal (maio de 2026 contra abril de 2026), cinco das seis variáveis que compõem o indicador apresentaram retração, pressionando o resultado para baixo.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O destaque negativo ficou com o fluxo de Passageiros de ônibus intermunicipais (-17,4%), que registrou a queda mais expressiva do período.

Em seguida, aparecem os recuos no Consumo de energia elétrica (-3,4%), no volume de Passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador (-2,9%), no fluxo de Passageiros de ônibus urbanos (-2,5%) e na venda de Combustíveis (-0,8%).

Carga portuária é o único destaque positivo do mês

Em contrapartida, o setor portuário atuou como o único vetor de crescimento no mês de maio.

A movimentação de Carga portuária (8,0%) apresentou forte reação positiva, evitando uma retração ainda maior do indicador econômico da capital baiana.

Indicador mantém ritmo de crescimento no ano e em 12 meses

Apesar da retração pontual na comparação mensal, o cenário econômico de Salvador segue em expansão no confronto com períodos mais longos.

Em relação a maio de 2025, o indicador avançou 8,1%. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano (janeiro a maio de 2026), o crescimento foi de 4,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Já no acumulado dos últimos 12 meses, a movimentação econômica de Salvador expandiu-se 1,9% em comparação ao intervalo anterior.