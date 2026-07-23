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SETOR DE SERVIÇOS

Queda no fluxo de passageiros e consumo de energia freiam economia de Salvador

Estudo da SEI revela retração de 2,4% no IMEC-SSA em maio; porto foi a única exceção

Redação
Por Redação
Vista do Porto de Salvador com embarcações na Baía de Todos os Santos
Vista do Porto de Salvador com embarcações na Baía de Todos os Santos - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA), calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), contabilizou uma queda de 2,4% em maio de 2026, na comparação com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal).

Transporte e energia puxam índice para baixo em maio

Na comparação mensal (maio de 2026 contra abril de 2026), cinco das seis variáveis que compõem o indicador apresentaram retração, pressionando o resultado para baixo.

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O destaque negativo ficou com o fluxo de Passageiros de ônibus intermunicipais (-17,4%), que registrou a queda mais expressiva do período.

Em seguida, aparecem os recuos no Consumo de energia elétrica (-3,4%), no volume de Passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador (-2,9%), no fluxo de Passageiros de ônibus urbanos (-2,5%) e na venda de Combustíveis (-0,8%).

Carga portuária é o único destaque positivo do mês

Em contrapartida, o setor portuário atuou como o único vetor de crescimento no mês de maio.

A movimentação de Carga portuária (8,0%) apresentou forte reação positiva, evitando uma retração ainda maior do indicador econômico da capital baiana.

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Indicador mantém ritmo de crescimento no ano e em 12 meses

Apesar da retração pontual na comparação mensal, o cenário econômico de Salvador segue em expansão no confronto com períodos mais longos.

Em relação a maio de 2025, o indicador avançou 8,1%. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano (janeiro a maio de 2026), o crescimento foi de 4,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Já no acumulado dos últimos 12 meses, a movimentação econômica de Salvador expandiu-se 1,9% em comparação ao intervalo anterior.

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