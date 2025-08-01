Mau tempo provoca suspensão da Travessia Salvador-Mar Grande

Ainda não há previsão para a retomada das operações - Foto: Astramab / Divulgação

A Travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa às 6h30 da manhã desta sexta-feira, 1º, devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informou que os fortes ventos e o mar agitado tornaram a navegação perigosa.

De acordo com a Astramab, a Travessia foi suspensa às 5h30 desta sexta-feira, por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia. O sistema tinha iniciado as operações no horário habitual, às 5h e ainda não há previsão para a retomada das operações.

Travessia Salvador–Morro de São Paulo

Segundo a Astramab, a Travessia Salvador–Morro de São Paulo deve continuar operando com conexão em Itaparica, por meio do sistema semi-terrestre.