Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Salvador recebe evento para fortalecer a educação pública baiana

Evento reúne gestores municipais, comunidade escolar e membros da comunidade acadêmica

Por Redação

31/07/2025 - 12:28 h
Mais de 300 pessoas se inscreveram no evento
Mais de 300 pessoas se inscreveram no evento -

A capital baiana sedia, nesta quinta-feira, 31, a 5ª edição do “Educação é da Nossa Conta – Na Estrada”, projeto itinerante que une capacitação, articulação institucional e participação cidadã em prol da transformação da política educacional.

O evento é realizado no Colégio Estadual Barros Barreto, no bairro de Paripe, reunindo gestores municipais, comunidade escolar, membros da comunidade acadêmica e representantes do controle social.

Leia Também:

Trânsito lento na região do Salvador Shopping é alvo de reclamações
TJ-BA mantém lei de desafetação de áreas públicas em Salvador
Summit Made in Bahia terá cobertura intensa do Grupo A TARDE

Com mais de 300 pessoas inscritas, o evento é promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) e pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), com apoio de órgãos parceiros do controle, da educação e da justiça.

Durante o evento, a Conselheira Carolina Matos destacou o papel da educação. “É por meio da educação que o indivíduo consegue se desenvolver plenamente, preparar-se para o exercício da cidadania e também qualificar-se para o trabalho. Mas é também por meio da educação de qualidade que os demais direitos são exercidos, os direitos sociais, econômicos, políticos e culturais. Dessa forma, é a educação que confere sentido à própria vida.”

Formação gratuita

Os participantes têm acesso a dois dos 11 minicursos presenciais gratuitos, escolhidos no momento da inscrição. Além disso, contam com atendimento técnico especializado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e orientações práticas do Ministério Público de Contas (MPC) sobre acesso à informação. Nesta edição, a Ouvidoria do TCE/BA participou pela primeira vez, oferecendo atendimento por meio de um balcão de dúvidas.

De acordo com Carolina Matos, os minicursos abrangem temas como financiamento da educação, transparência e mais. “Oferecemos capacitação qualificada para gestores, professores e pais dos estudantes, com destaque para governança e controle. Tratamos sobre financiamento da educação, uso de dados e indicadores, interações entre controle externo, interno, social e também a transparência, além da compatibilização dos instrumentos de planejamento.”

Confira os temas dos minicursos:

Financiamento da Educação: as fontes de recursos e seus usos (TCE/BA)

Uso de dados e indicadores no acompanhamento de políticas públicas educacionais (TCE/BA)

Interações entre controle externo, interno e social e a transparência pública (TCM/BA)

Compatibilização dos instrumentos de planejamento orçamentário e planos de educação (TCM)

A educação no orçamento público municipal sob a visão do TCM/BA (TCM/BA)

Direitos Humanos e Educação Inclusiva (TJ/BA)

Projeto de Educação Inclusiva: todas as escolas são para todos os alunos (MP/BA)

Enfrentamento ao racismo (DPE/BA)

ICMS Educacional e IMED: impulsionando recursos e qualidade na educação municipal da Bahia (SEC/BA)

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Educação política educacional TCE/BA tcm-ba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mais de 300 pessoas se inscreveram no evento
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

Mais de 300 pessoas se inscreveram no evento
Play

Mortos em perseguição na ACM eram do grupo que arrombou lojas na Boca do Rio

Mais de 300 pessoas se inscreveram no evento
Play

VÍDEO: Carro fica destruído após acidente com ônibus em Pirajá

Mais de 300 pessoas se inscreveram no evento
Play

Paredões: facções usam festas para atrair jovens e exibir domínio do crime

x