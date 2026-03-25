SAÚDE
Megaoperação da vacinação contra gripe começa nesta quarta em Salvador
Público prioritário receberá a imunização gratuita em todos os postos da capital
Por Luiza Nascimento
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Salvador inicia a megaoperação da vacinação contra a gripe nesta quarta-feira, 25, em todos os postos de saúde, antecedendo a ação nacional Dia D, que será realizada no sábado, 28.
Na capital baiana, terça-feira, 24, houve um ato simbólico com a imunização de idosos e profissionais que trabalham na Instituição de Longa Permanência (ILP) São Gabriel, no bairro da Boa Viagem.
A campanha antecede o período de maior circulação do vírus, que ocorre nos meses mais frios do ano. A vacinação é de fundamental importância para prevenir a doença, reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus influenza, especialmente entre os públicos mais vulneráveis.
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Confira o público prioritário
- crianças de 6 meses a 6 anos;
- idosos com 60 anos ou mais;
- gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);
- profissionais da saúde;
- professores;
- pessoas com doenças crônicas ou deficiência permanente;
- indígenas;
- quilombolas;
- pessoas em situação de rua;
- trabalhadores do transporte coletivo;
- profissionais dos Correios e do setor portuário;
- integrantes das forças de segurança e Forças Armadas;
- funcionários do sistema prisional;
- pessoas privadas de liberdade;
- jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.
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