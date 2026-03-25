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SAÚDE

Megaoperação da vacinação contra gripe começa nesta quarta em Salvador

Público prioritário receberá a imunização gratuita em todos os postos da capital

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

25/03/2026 - 7:48 h | Atualizada em 25/03/2026 - 8:32

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Imagem ilustrativa da imagem Megaoperação da vacinação contra gripe começa nesta quarta em Salvador
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Salvador inicia a megaoperação da vacinação contra a gripe nesta quarta-feira, 25, em todos os postos de saúde, antecedendo a ação nacional Dia D, que será realizada no sábado, 28.

Na capital baiana, terça-feira, 24, houve um ato simbólico com a imunização de idosos e profissionais que trabalham na Instituição de Longa Permanência (ILP) São Gabriel, no bairro da Boa Viagem.

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A campanha antecede o período de maior circulação do vírus, que ocorre nos meses mais frios do ano. A vacinação é de fundamental importância para prevenir a doença, reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus influenza, especialmente entre os públicos mais vulneráveis.

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Confira o público prioritário

  • crianças de 6 meses a 6 anos;
  • idosos com 60 anos ou mais;
  • gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);
  • profissionais da saúde;
  • professores;
  • pessoas com doenças crônicas ou deficiência permanente;
  • indígenas;
  • quilombolas;
  • pessoas em situação de rua;
  • trabalhadores do transporte coletivo;
  • profissionais dos Correios e do setor portuário;
  • integrantes das forças de segurança e Forças Armadas;
  • funcionários do sistema prisional;
  • pessoas privadas de liberdade;
  • jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

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Tags:

gripe influenza megaoperação Salvador Saúde vacina Vacinação

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