Megaoperação da vacinação contra gripe começa nesta quarta em Salvador

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- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Salvador inicia a megaoperação da vacinação contra a gripe nesta quarta-feira, 25, em todos os postos de saúde, antecedendo a ação nacional Dia D, que será realizada no sábado, 28.

Na capital baiana, terça-feira, 24, houve um ato simbólico com a imunização de idosos e profissionais que trabalham na Instituição de Longa Permanência (ILP) São Gabriel, no bairro da Boa Viagem.

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A campanha antecede o período de maior circulação do vírus, que ocorre nos meses mais frios do ano. A vacinação é de fundamental importância para prevenir a doença, reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus influenza, especialmente entre os públicos mais vulneráveis.

Confira o público prioritário