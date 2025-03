Mercado Modelo recebe pela primeira vez cerimônia de casamento

Casal vai se casar no Mercado Modelo - Foto: Clara Pessoa/Ag A TARDE

O icônico Mercado Modelo, inaugurado em 1912, que surgiu pela necessidade de um centro de abastecimento na Cidade Baixa, é o local escolhido pelos noivos Taise Santos, 30 anos, e Leandro Fiuza, 35, para o casório. O evento matrimonial, marcado para este sábado, 15, vai reunir cerca de 140 convidados no restaurante Maria de São Pedro, localizado no segundo andar, em frente a Baía de Todos-os-Santos.

A noiva Taise conta que a escolha do local representa economia criativa e faz referência a seus ancestrais. “Quando penso no Mercado Modelo, penso logo em economia criativa. E isso está diretamente ligado às minhas raízes. Sou neta de empreendedoras negras e ele, meu noivo, também é filho de empresários negros”, explica Taise.

Ainda conforme a noiva, o valor aproximado para a realização da cerimônia, que inclui atrações musicais, buffet, aluguel do espaço e todo o staff de produção gira em torno dos 100 mil reais.

O administrador do restaurante Maria de São Pedro, Flávio Santos, disse que todo o processo burocrático para a realização do casamento é feito pelo restaurante. “Por ser um prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), é necessário autorização. E nós, do restaurante, é quem faz tudo isso. Os noivos não precisam se preocupar”, afirma Flávio.

O Mercado Modelo e o Mercado Central de Fortaleza são considerados os maiores shoppings de artesanato do Brasil.