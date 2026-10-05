Mesária é presa por votar no lugar de policial militar em Salvador

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Uma mesária foi presa em Salvador por suspeita de fraude eleitoral no domingo, 4, dia que aconteceu o primeiro turno das Eleições 2026.

A polícia disse que ela votou no lugar de um policial militar, que estava na condição de voto em trânsito. Por causa disso, o homem não conseguiu votar.

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O caso aconteceu na Escola Estadual de 1º Grau José Calazans Brandão da Silva, no bairro de Santa Cruz.

Segundo a TV Bahia, a mesária informou ao policial que houve um problema na urna. A fraude ocorreu após o policial dar os documentos e a biometria para a mesária.

A mulher falou que o eleitor anterior havia deixado um voto em aberto e, quando ela foi sanar a pendência, acabou votando no lugar do policial.

A mesária foi levada para a sede da Polícia Federal e o caso será investigado.

Ocorrências registradas pela Polícia Militar

No domingo, a Polícia Militar registrou 147 ocorrências relacionadas a crimes e irregularidades eleitorais no primeiro turno.

No total, 17 pessoas foram presas em flagrante e houve 21 assinaturas de termos circunstanciados de ocorrência.

Além disso, foram contabilizados 10 registros de desobediência à autoridade eleitoral, seis conflitos entre grupos políticos, seis casos de desacato, seis agressões físicas e quatro ameaças a eleitores.

Boca de urna foi a ocorrência mais frequente, com 85 registros. Também foram registrados 17 compras de voto e 13 casos de carreata ou passeata irregular.