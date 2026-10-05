ELEIÇÕES 2026
Mesária é presa por votar no lugar de policial militar em Salvador
Caso aconteceu no bairro de Santa Cruz
Uma mesária foi presa em Salvador por suspeita de fraude eleitoral no domingo, 4, dia que aconteceu o primeiro turno das Eleições 2026.
A polícia disse que ela votou no lugar de um policial militar, que estava na condição de voto em trânsito. Por causa disso, o homem não conseguiu votar.
O caso aconteceu na Escola Estadual de 1º Grau José Calazans Brandão da Silva, no bairro de Santa Cruz.
Segundo a TV Bahia, a mesária informou ao policial que houve um problema na urna. A fraude ocorreu após o policial dar os documentos e a biometria para a mesária.
A mulher falou que o eleitor anterior havia deixado um voto em aberto e, quando ela foi sanar a pendência, acabou votando no lugar do policial.
A mesária foi levada para a sede da Polícia Federal e o caso será investigado.
Ocorrências registradas pela Polícia Militar
No domingo, a Polícia Militar registrou 147 ocorrências relacionadas a crimes e irregularidades eleitorais no primeiro turno.
No total, 17 pessoas foram presas em flagrante e houve 21 assinaturas de termos circunstanciados de ocorrência.
Além disso, foram contabilizados 10 registros de desobediência à autoridade eleitoral, seis conflitos entre grupos políticos, seis casos de desacato, seis agressões físicas e quatro ameaças a eleitores.
Boca de urna foi a ocorrência mais frequente, com 85 registros. Também foram registrados 17 compras de voto e 13 casos de carreata ou passeata irregular.