Metrô de Salvador terá horário de funcionamento ampliado neste sábado

Siga o A TARDE no Google

O público que vai ao show da banda Kid Abelha, neste sábado, 1º, na Arena Fonte Nova, contará com uma operação especial do Metrô Bahia para facilitar o deslocamento na volta para casa. A Estação Campo da Pólvora funcionará para embarque até 0h30, enquanto as demais estações permanecerão abertas apenas para desembarque.

A operação terá reforço nas equipes de atendimento e segurança, além de monitoramento em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO). A concessionária também informou que a quantidade de viagens dos trens será ampliada de acordo com a demanda de passageiros, garantindo mais fluidez nas estações com maior movimentação.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Nosso planejamento consiste em oferecer mais conforto e agilidade aos clientes nos dias de grandes eventos. Reforçamos as equipes operacionais e acompanhamos toda a movimentação em tempo real para realizar os ajustes necessários durante a operação", afirma Maria Eduarda Studart, gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia.

Meios de pagamento

Para agilizar o acesso ao sistema, os passageiros podem utilizar o pagamento por aproximação diretamente nas catracas. São aceitos cartões de crédito e débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento e QR Codes gerados pelo aplicativo Recarga Pay.

Os usuários do Cartão Integração do Metrô também podem fazer recargas pelo aplicativo CCR Mobilidade, pelas carteiras digitais Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Moovit e Cittamobi, além da rede credenciada com mais de 2 mil pontos de venda.

A tarifa do Metrô Bahia é de R$ 4,10. A concessionária orienta que os passageiros planejem o deslocamento com antecedência, respeitem o embarque e desembarque e sigam as orientações das equipes nas estações.