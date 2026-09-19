SALVADOR
Moradores de Salvador podem emitir a nova identidade de graça
Confira onde vai ser o serviço
Moradores de Salvador poderão emitir gratuitamente a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) entre os dias 21 e 23 de setembro.
O atendimento será realizado pelo SAC Itinerante, na Feira de São Joaquim, por ordem de chegada.
O serviço funcionará das 7h30 às 16h30, com distribuição de 160 senhas por dia. Excepcionalmente, na segunda-feira, 21, primeiro dia da ação, o atendimento será realizado apenas no período da tarde, devido à montagem da estrutura.
Documentos necessários para emitir a CIN
Para solicitar a nova identidade, o cidadão deverá apresentar a certidão original correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também será necessário apresentar uma cópia.
A primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita. O documento utiliza o CPF como número único de identificação e permite incluir informações adicionais, como tipo sanguíneo, fator RH, condições de saúde e indicação de doador de órgãos.
Nova identidade também tem versão digital
Após a emissão do documento físico, a versão digital da CIN fica disponível no aplicativo GOV.BR, geralmente cerca de três dias depois da impressão.
A validade do documento varia de acordo com a idade:
Crianças de até 12 anos incompletos: validade de 5 anos;
Pessoas de 12 a 60 anos incompletos: validade de 10 anos;
Pessoas com 60 anos ou mais: validade indeterminada.
Confira o serviço
SAC Itinerante – Emissão da CIN
Data: 21 a 23 de setembro
Local: Feira de São Joaquim, Salvador
Horário: 7h30 às 16h30
Atendimento: por ordem de chegada
Senhas: 160 por dia
Valor: gratuito
Documento: Carteira de Identidade Nacional (CIN)