Moradores de Salvador podem emitir a nova identidade de graça

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Moradores de Salvador poderão emitir gratuitamente a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) entre os dias 21 e 23 de setembro.



O atendimento será realizado pelo SAC Itinerante, na Feira de São Joaquim, por ordem de chegada.

O serviço funcionará das 7h30 às 16h30, com distribuição de 160 senhas por dia. Excepcionalmente, na segunda-feira, 21, primeiro dia da ação, o atendimento será realizado apenas no período da tarde, devido à montagem da estrutura.

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Documentos necessários para emitir a CIN

Para solicitar a nova identidade, o cidadão deverá apresentar a certidão original correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também será necessário apresentar uma cópia.

A primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita. O documento utiliza o CPF como número único de identificação e permite incluir informações adicionais, como tipo sanguíneo, fator RH, condições de saúde e indicação de doador de órgãos.

Nova identidade também tem versão digital

Após a emissão do documento físico, a versão digital da CIN fica disponível no aplicativo GOV.BR, geralmente cerca de três dias depois da impressão.

A validade do documento varia de acordo com a idade:

Crianças de até 12 anos incompletos: validade de 5 anos;

Pessoas de 12 a 60 anos incompletos: validade de 10 anos;

Pessoas com 60 anos ou mais: validade indeterminada.

Confira o serviço

SAC Itinerante – Emissão da CIN

Data: 21 a 23 de setembro

Local: Feira de São Joaquim, Salvador

Horário: 7h30 às 16h30



Atendimento: por ordem de chegada

Senhas: 160 por dia

Valor: gratuito

Documento: Carteira de Identidade Nacional (CIN)