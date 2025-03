Moradores do Calabetão recebem serviços gratuitos neste sábado

- Foto: Divulgação Coelba

Neste sábado, 22, os moradores do Calabetão terão acesso a diversos serviços públicos gratuitos como substituição de lâmpadas LED, intermediação de mão de obra e cadastro único. A iniciativa faz parte da edição especial do Neoenergia em Ação, em parceria com outras instituições, e acontecerá na Escola Municipal Leovicia Andrade, rua Clériston Andrade, 128, das 8h às 12h.

A Neoenergia Coelba também prestará atendimento para troca de titularidade, negociação de débitos e pagamento de faturas. O destaque vai para o projeto Vale Luz, que oferece descontos na conta de energia em troca de resíduos recicláveis.

O Ministério Público estará presente com serviços como emissão de segunda via de certidões e orientações sobre reconhecimento de paternidade. A Prefeitura de Salvador, por meio do SIMM, prestará atendimento para intermediação de emprego e cadastro no CadÚnico. Nesta edição, o Neoenergia em Ação contará com o apoio da Central Única das Favelas (CUFA), que promoverá iniciativas com empreendedores locais para incentivar a economia circular.

“Acreditamos que ações como o Neoenergia em Ação são fundamentais para promover não apenas a eficiência energética, mas também o desenvolvimento social e a qualidade de vida das comunidades”, destaca Ana Christina Mascarenhas, superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia.