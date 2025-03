Ortopedista alerta como mochilas pesadas afetam a saúde das crianças

Cuidados são simples, mas fundamentais - Foto: Freepik

Com o retorno das aulas, pais e professores devem redobrar a atenção ao peso das mochilas dos pequenos, pois o uso inadequado pode trazer sérios problemas à saúde, especialmente à coluna e à postura. Em entrevista ao portal A TARDE, o ortopedista infantil Dr. Maurício Armede destacou os cuidados essenciais para evitar danos à estrutura corporal das crianças. Segundo ele, o peso das mochilas não deve ultrapassar 10% do peso corporal.

"Imagina uma criança de 30 quilos carregando uma mochila de 5 ou 6 quilos cheia de livros e materiais. Isso representa quase o dobro do que ela consegue suportar, o que pode prejudicar a musculatura das costas", explica Dr. Maurício.

| Foto: Dr. Maurício

Além do peso, o ortopedista também alerta sobre o risco de mochilas mal ajustadas, que podem causar desde dores nas costas até problemas posturais mais graves, principalmente em crianças que ainda estão em fase de crescimento. O especialista sugere algumas alternativas para minimizar os riscos: "O ideal é optar por mochilas com alças acolchoadas, ajustá-las corretamente ao corpo da criança e, se possível, escolher modelos com rodinhas para os dias de maior carga."

Segundo o especialista, os cuidados são simples, mas fundamentais para a saúde a longo prazo, garantindo que o desenvolvimento das crianças não seja prejudicado.